Domenica 24 Dicembre 2017

I carabinieri della stazione di Torre del Greco capoluogo hanno tratto in arresto in flagranza di reato Valerio Picone, operaio 24enne incensurato stato trovato in possesso di 12 rendini (ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale) e di 120 kg di artifici pirotecnici. Nella sua abitazione, in pieno centro abitato, c’erano anche 3 kg di polvere da sparo e materiale per la fabbricazione di altro materiale esplosivo.