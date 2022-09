Torre del Greco, furti e minacce alla Circum: paura anche di giorno

L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello denunciato alla polizia da una giovane che si è vista sottrarre dalla borsa il cellulare nuovo di zecca mentre si trovava nei pressi della biglietteria, nella stazione centrale della Circumvesuviana. Ma l'allarme sulla sicurezza alla fermata di piazzale della Repubblica non è nuovo e anzi in questi giorni pare essersi acuito, specie da quando ha chiuso un presidio almeno mattutino come l'edicola, punto di riferimento per tanti viaggiatori e deterrente per i malintenzionati.



Non è un caso che da quando a metà agosto il chiosco ha abbassato la serranda perché il suo titolare ha raggiunto il limite della pensione, anche di mattina bande di ragazzi vengono segnalate nella zona dei tornelli: «Sono fisse vicino all'unico varco che serve per l'uscita dei viaggiatori afferma un abituale frequentatore della stazione Eav a Torre del Greco e che viene usato per permettere a chi è senza biglietto di poter transitare senza problemi».



Ovviamente il loro non è un atto di altruismo: «Appena fanno passare qualcuno senza il regolare ticket ammette il nostro interlocutore allungano la mano e chiedono qualche moneta. A volte individuano le persone da lontano, senza sapere se hanno o meno il titolo di viaggio. Un espediente che consente loro di sbarcare il lunario, con enormi danni per l'azienda di trasporto». Ma la presenza di questi gruppi di giovani e giovanissimi, spesso considerati dei molestatori da chi invece è abituato a prendere il treno acquistando il biglietto, è il segno che la stazione è tornata a essere poco presidiata. Prima dell'estate, proprio per venire incontro alle esigenze degli utenti e per evitare che in tanti superassero i tornelli senza pagare, l'Ente Autonomo Volturno aveva deciso di aumentare i controlli con il proprio personale la mattina e affidarsi invece a guardie giurate private il pomeriggio e in prima serata. Intanto però sulle scrivanie dei rappresentanti delle forze dell'ordine nelle ultime settimane sarebbero arrivate diverse denunce. L'ultima appunto, della giovane che si è vista rubare dalla borsa il cellulare. Le cose vanno se possibile peggio nelle stazioni di Sant'Antonio, Leopardi e a scartamento ridotto via Del Monte e Villa delle Ginestre (ma soltanto perché qui le corse che effettuano la sosta sono semplicemente quelle della tratta Napoli-Poggiomarino), sono spesso terra di nessuno. E c'è chi teme che con l'arrivo dell'autunno la situazione anche qui possa peggiorare.