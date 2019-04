CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Aprile 2019, 09:59

«Anche altri candidati hanno comprato voti con soldi e pacchi alimentari». Una frase contenuta nel verbale di interrogatorio di Giovanni Massella potrebbe scatenare un ulteriore terremoto giudiziario sull'ultima tornata elettorale di Torre del Greco. Infatti, i nomi di almeno altri cinque consiglieri comunali in carica, dello stesso sindaco Giovanni Palomba e del primo dei non eletti vengono tirati in ballo nelle pagine dell'inchiesta della Procura di Torre Annunziata sulla presunta corruzione elettorale alle ultime elezioni di Torre del Greco. Sì, perché tra chat e dichiarazioni di uno degli arrestati e i verbali del collaboratore di giustizia Giuseppe Pellegrino vengono fuori nomi di candidati al consiglio comunale e di tre aspiranti sindaco, tra cui l'attuale primo cittadino.LE ACCUSESe il sindaco Palomba ha già negato ogni addebito «e la prova è che non sono indagato», più di un dubbio lasciano anche le amare considerazioni del gip Antonio Fiorentino, che ha firmato l'ordine per quattordici misure cautelari, quattro in carcere, altrettante ai domiciliari e sei con divieto di dimora. In questo elenco di nomi figurano due consiglieri comunali in carica, Stefano Abilitato (ai domiciliari) e Ciro Piccirillo (divieto di dimora in Campania), e dell'aspirante assessore Simone Magliacano (anche per lui arresti a casa), accusati a vario titolo di voto di scambio e rivelazione di segreto d'ufficio. Voto di scambio avvenuto, secondo gli investigatori, pagando somme tra i 20 e gli 80 euro per ogni voto, ma anche regalando pacchi alimentari dell'Unicef con marchio UE non commerciabili, garantendo assunzioni a tempo determinato nella ditta di nettezza urbana e promettendo la stabilizzazione dopo le elezioni. «Un criminale mercimonio di voti, indegno in un paese civile» scrive il gip, cogliendo negli atti d'indagine firmati dal procuratore Sandro Pennasilico e dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli, che hanno coordinato i carabinieri della compagnia di Torre del Greco agli ordini del capitano Emanuele Corda, in cui compaiono altri nomi «eccellenti».