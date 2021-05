Torre del Greco, messaggio per salvare le piantine: «Rubate i fiori solo per il cimitero»

TORRE DEL GRECO. Ignoti portano via le piantine sistemate per abbellire le fioriere pubbliche: per protesta i residenti lasciano un messaggio chiaro: «Rubate i fiori solo per il cimitero». È questo il chiaro messaggio lasciato da ignoti cittadini in via Marconi, l’arteria che collega la parte centrale della città alla zona alta di Torre del Greco, in prossimità dell’autostrada.

APPROFONDIMENTI IL CASO Torre del Greco, manca il personale: agli sportelli assessore e... LA SANITÀ Torre del Greco, ospedale Maresca senza guardia notturna: salva in...

Qui più volte gli abitanti hanno pensato di addobbare le scarne fioriere dove sono piantumati gli alberi comunali con fiori di vario tipo. E sempre più spesso hanno dovuto amaramente appurare che qualcuno aveva portato via gli ornamenti floreali. Allora è maturata l'idea, una volta riacquistate le piantine e sistemate ai margini del piccolo tronco, di informare gli anonimi ladri: «Rubate i fiori solo per il cimitero». Chissà che il messaggio stavolta non sortisca l’effetto sperato, riuscendo così a far rimanere al loro posto le piantine.