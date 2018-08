Morti a Genova, l'ultimo video dei quattro amici prima del crollo che ha gettato le famiglie nello sconforto

Mercoledì 15 Agosto 2018, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2018 14:21

L'ultimo messaggio alle 11,15 l'aveva inviatoalla mamma, ed è stato proprio quela far sperare le famiglie di quattro ragazzi di Torre del Greco partiti insieme per le vacanze e insieme volati giù dal ponte Morandi.non torneranno a casa, ma quel messaggio diceva che i quattro, a bordo della Golf grigia di Giovanni, erano già a Ventimiglia, quindi oltre il ponte Morandi, e ha continuato ad alimentare la speranza.Ma le parole di Giovanni sono state smentite poco dopo da un video pubblicato dal gruppetto di amici diretti prima in Francia e poi a Barcellona: nelle immagini i ragazzi stavano passando per La Spezia proprio attorno alle 11.15, come si legge sul blog mariellaromano.com che riporta anche la testimonianza di una parente delle vittime. «Stiamo impazzendo di dolore», aveva detto prima della terribile notizia la cugina di due dei quattro ragazzi. Proprio quel video ha rigettato tutti nel panico, poiché le tempistiche non coincidevano a quelle annunciate per il viaggio.