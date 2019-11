Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un controllo in un'abitazione di via Lavatroia dove hanno rinvenuto 260 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, ritagli di cellophane ed un cellulare. Un minorenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

LEGGI ANCHE Napoli, scappa alla vista della polizia preso pusher con un chilo di droga



© RIPRODUZIONE RISERVATA