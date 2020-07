Parcheggiatore abusivo spacca il naso ad un vigile urbano in servizio: arrestato. Questa mattina nel parcheggio in via Circumvallazione a Torre del Greco un agente della polizia Municipale, alla guida del comandante Salvatore Visone, è stato aggredito da un parcheggiatore abusivo che stava esercitando illegalmente l’attività. Alla richiesta del vigile, infatti, di mostrargli i documenti, il parcheggiatore, P.D. di 33 anni, ha reagito sferrandogli un pugno in faccia, poi ha tentato di scappare.

Una volta bloccato e portato al comando, il parcheggiatore ha provato nuovamente a darsi alla fuga ma è stato fermato dagli agenti coordinati dal tenente Gerardo Visciano. Così è stato arrestato ed ora è ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà domattina. L’agente, invece, accompagnato al pronto soccorso del Maresca è stato medicato: diagnosi frattura del setto nasale con una prognosi di 25 giorni.

