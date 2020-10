Psicosi contagi, preside costretto a chiudere la scuola. E' accaduto a Torre del Greco dove il dirigente scolastico dell'istituto d'istruzione superiore Eugenio Pantaleo si è visto costretto a predisporre la chiusura delle due sedi, la centrale di via Cimaglia e la succursale di dia De Gasperi, per la giornata odierna. La decisione, assunta nella serata di ieri, come scrive in una comunicazione rivolta ai docenti, al personale, ai genitori e agli studenti il dirigente Giuseppe Mingione, nasce dalla volontà di «prevenire il diffondersi di infondati allarmismi afferenti presunti contagi derivanti da Covid-19». Per questo motivo «saranno sospese tutte le attività per il giorno 12 ottobre 2020 onde procedere ad una sanificazione di tutti gli ambienti scolastici in entrambe le sedi».

«Le attività amministrative riprenderanno - spiega ancora il preside dell'istituto Pantaleo - alle ore 9 di martedì 13 ottobre, mentre quelle didattiche slitteranno di un'ora con inizio delle lezioni, con ingressi scaglionati, a partire dalle 9 e termineranno alle 13. Durante la sospensione delle attività in presenza, gli allievi si collegheranno on'line con i docenti della propria classe per effettuare le lezioni in didattica digitale integrata».

