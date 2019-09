Mercoledì 11 Settembre 2019, 15:17

TORRE DEL GRECO - Due custodi aggrediti, una persona denunciata presentata, la condanna del sindaco. Luogo dell'aggressione Villa Macrina, dove i due custodi, Francesco Salvatore e Antonino Calabro sono stati prima offesi e poi malmenati da un soggetto che si era introdotto nell'area verde periferica sove si trovano tra l'altro alcune giostrine e la biblioteca comunale.Arriva la solidarietà del primo cittadino, Giovanni Palomba per «l’ignobile e volgare aggressione fisica e verbale subita durante l’espletamento del proprio servizio».Secondo quanto raccontato dai due custodi nella denuncia presentata alla polizia municipale, l'uomo si sarebbe introdotto nell'area adiacente il loro box rivolgendogli gesti volgari. Quando Calabro gli ha chiesto di smetterla, è stato colpito con un pugno al volto. Intervento in suo soccorso, anche l'altro dipendente è stato raggiunto da pugni e schiaffi. Giunti sul posto allertati da alcuni presenti, gli agenti della Municipale hanno bloccato e denunciato l'aggressore mentre i malcapitati sono stati accompagnati all’ospedale di Boscotrecase per sottoporsi alle necessarie cure mediche.