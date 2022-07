Torre del Greco, rapinato da un conoscente: arrestato 39enne di Boscoreale

Stanotte gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Litoranea a Torre del Greco per la segnalazione di una rapina ai danni di un uomo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, mentre era in compagnia di un suo conoscente, quest’ultimo lo aveva rapinato dello smartphone e di 70 euro per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite e al supporto dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, hanno rintracciato e bloccato il rapinatore presso la sua abitazione a Boscoreale dove hanno rinvenuto, nella cappa di aspirazione della cucina, il cellulare sottratto poco prima. L.E., 39enne di Boscoreale sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato arrestato per rapina, mentre il telefono è stato restituito al proprietario.