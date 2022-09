Torre del Greco, ritorna la festa del mare: ripulite le Cento Fontane

Le Cento Fontane tornano a risplendere in vista della Festa del Mare, in programma a ottobre. Il monumento storico, solitamente abbandonato e ricettacolo di rifiuti, tirato a lustro solo per gli eventi? «No - assicurano dal Comune - diventerà il simbolo della riqualificazione dell'area portuale e sarà affidato a un'associazione». Il monumento storico in via Fontana, alle spalle del Palazzo Baronale, in queste ore è stato ripulito, ripristinato e ritinteggiato su iniziativa dell'assessore al Bilancio e Risorse del Mare, Annarita Ottaviano, e della consigliera comunale Carmela Pomposo.



Un restyling generale che è partito dalla ripulitura dai rifiuti e dalle erbacce, visto che il sito è abbandonato tutto l'anno ed è preso d'assalto da incivili, vandali e tossicodipendenti. Poi il monumento, invaso da murales e scritte con le bombolette spray, è stato ritinteggiato. Inoltre, sono state ripristinate le cento cannule che sono tornate a erogare acqua, come da secoli a questa parte, anche se si tratta di acqua non potabile. Il sito ha raccolto per secoli le acque potabili del fiume Dragone che stando alle testimonianze dello storico Francesco Balzano, aveva origine alle radici del Vesuvio ed è stato completamente sommerso dalle colate laviche delle varie eruzioni. Il complesso risale al 1783 quando, per incarico dell'Università, il reverendo don Gaetano De Bottis attraverso scavi raccolse l'acqua dispersa, convogliandola in nuovi condotti. Fece poi costruire una prima fontana dotata di 28 cannuoli e adibita all'abbeveraggio, in seguito una seconda utilizzata dalle lavandaie. Le varie eruzioni sommersero la fontana che rimase nel più totale abbandono, fino al 2009 quando fu restaurata e riconsegnata alla città. Tuttavia, inizialmente un'associazione si occupava di gestione e manutenzione ma, da almeno 15 anni, il monumento è abbandonato al suo destino. Un'opera di restyling fu effettuata, sempre su input dell'assessore Ottaviano e della consigliera Pomposo, nel settembre del 2021 per la scorsa edizione della Festa del Mare. Ma quest'anno, le premesse per il futuro della struttura sembrano più rosee. «La riqualificazione delle Cento Fontan - dice l'assessore Ottaviano - e l'appuntamento con la Festa del Mare sono al centro del più ampio progetto di valorizzazione e rilancio dell'area portuale. Infatti, il monumento simbolo della nostra città dovrà diventare il fulcro di questa rinascita per cui l'intervento non è fine a se stesso, bensì il via per un percorso di tutela e manutenzione.



Le cannule, ripristinate, funzioneranno sempre e stiamo valutando alcune associazioni cui affidare in gestione il complesso. Il messaggio deve arrivare forte ai giovani perché l'economia del nostro territorio è basata, tra l'altro, sulla risorsa mare e Le Cento Fontane ne sono l'espressione storica, architettonica e antropologica».

«La Festa del Mare - aggiunge la consigliera Carmela Pomposo - sarà articolata in due giornate. La prima sarà dedicata agli studenti delle scuole del territorio, con visite culturali ed animazione, mentre la seconda ai cittadini, con spettacoli di canto, danza e teatro.