Torre del Greco, ruba un furgone: intercettato cerca la fuga tamponando altre auto

Ruba un furgone e una volta intercettato dai carabinieri scappa, dando inizio ad un rocambolesco inseguimento che termina con il suo arresto. E' accaduto tra Torre del Greco ed Ercolano, nel Napoletano: in manette è finito un 39enne. I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco sono stati allertati dal 112 e si sono messi alla ricerca di un furgone appena rubato. Il proprietario ha chiamato i militari segnalando che gli avevano portato via il mezzo lungo via Nazionale. Una gazzella dell'Arma ha individuato il furgone lungo via Benedetto Cozzolino ad Ercolano. Ne è nato un inseguimento. Alla vista della pattuglia, l'uomo si è infatti dato alla fuga: dopo avere tamponato leggermente un'auto affinché gli cedesse il passo, nel tentativo di effettuare un'inversione di marcia è andato a colpire con la fiancata del furgone un palo dell'illuminazione in via Gramsci. A questo punto ha deciso di scappare a piedi e dopo un centinaio di metri ha scavalcato una bassa recinzione, cadendo nel fossato di un terreno privato. A questo punto è stato raggiunto, bloccato e arrestato.

L'uomo, nel tentativo di fuga si è fratturato il polso: ne avrà per 14 giorni. Ora è in attesa di giudizio. L'intervento si inserisce nell'ambito di una serie di servizi disposti dal comando provinciale di Napoli e che hanno interessato Ercolano e Torre del Greco. I militari dell'Arma insieme a quelli del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno (Salerno) hanno effettuato diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga. In tutto sono state identificate 51 persone - 19 dei quali pregiudicati - e controllati 27 veicoli. In manette, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, è finito un 49enne di Ercolano, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato e sequestrato un panetto di marijuana e uno di hashish per un peso complessivo di quasi 200 grammi. L'uomo è in attesa di giudizio. Arrestato anche un 35enne di Torre del Greco, anch'egli già noto alle forze dell'ordine. L'uomo - in forza ad un provvedimento emesso dal tribunale di Nola - dovrà scontare un anno e quattro mesi di detenzione domiciliare per ricettazione. Denunciato a piede libero infine per coltivazione di sostanze stupefacenti un uomo di 67 anni di Torre del Greco. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato una piantina di marijuana e tutto l'occorrente per la coltivazione.