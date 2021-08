Torre del Greco, rubato l'ulivo del Giardino Borbonico: esplode la rabbia social

Ignoti portano via l’ulivo che adornava l’ingresso di un vivaio privato: protesta social dei titolari dell’attività. Il fatto si è verificato lungo via Nazionale, l'arteria che collega Torre del Greco a Torre Annunziata, ed è stato scoperto alla riapertura dai primi addetti recatisi al lavoro. Il vaso che conteneva la pianta era vuoto e tutto intorno erano presenti i segni del terreno lasciato da chi ha agita con ogni probabilità nel corso della notte.

I responsabili dell’attività hanno fatto una serie di foto e le hanno postate sulla loro pagina Facebook, ricevendo numerosi attestati di solidarietà. «Nel cuore della nostra città - hanno scritto - su una delle strade principali di Torre del Greco, è ciò che accade alle porte di un negozio storico come il Giardino Borbonico. Noi tutti svolgiamo orari che richiedono sacrificio per coordinare le nostre attività e portare nelle case dei nostri clienti prodotti di qualità. Arrivare nel punto vendita e scoprire che uno dei nostri ulivi è stato rubato è davvero assurdo. Non per il valore economico ma per il gesto di chissà quante persone che hanno organizzato tutto ciò».

Tanti i commenti alle immagini: c'è chi parla di «atto vergognoso», chi paragona questo gesto ai furti che vengono compiuti al cimitero, chi arriva a spingersi oltre chiedendo la reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole. Interviene anche il consigliere comunale e delegato del sindaco in materia di rifiuti, Luigi Mele, che scrive: «Sono mesi che dico che l'amministrazione ha le sue colpe, la ditta altrettanto ma se i cittadini non ci danno una mano non arriveremo mai da nessuna parte».