Torre del Greco: l'addio a Salvatore Gaglione, presidente onorario della Bcp

Si è spento all’età di 95 anni l’Ingegnere Salvatore Gaglione, figura di spicco per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Nato a Tobruk nel 1926, stimatissimo professionista, è stato un fermo sostenitore dei valori di territorialità e parte attiva per lo sviluppo della città di Torre del Greco. Oltre 50 anni al servizio della Banca di Credito Popolare, Consigliere di Amministrazione dal 1968, Presidente dal 1995 al 2002 e Presidente Onorario dal 2011 ad oggi, ha accompagnato con saggezza ed equilibrio la crescita dell’Istituto di Credito torrese.

Nella sua lunga carriera in Bcp, ha ricoperto prestigiosi incarichi in Centrobanca, nell’Associazione Nazionale tra le Banche Popolari e nell’Associazione Bancaria Italiana. Torre del Greco lo ricorda inoltre per la sua grande passione calcistica che lo ha portato ad assumere la Presidenza della «Turris» negli anni ’70 conducendo la squadra ai migliori successi sportivi.