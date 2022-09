Torre del Greco: scippata della collana d'oro, fa arrestare il bandito

Scippata a Torre del Greco. In via Sedivola, aggredita di spalle da un uomo che le sfila di collo la catenina d'oro per poi darsi alla fuga verso piazza Martiri D’Africa. Ma, in quei frangenti, una pattuglia dei vigili urbani stata avvicinata da alcuni testimoni dello scippo e hanno iniziato le indagini per bloccare il ladro, in parallelo agli altri accertamenti condotti dai poliziotti allertati dalla vittima che nel frattempo aveva raggiunto il commissariato. Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato e bloccato il 44enne in viale Ungheria: arrestato per furto con strappo, mentre la collana è stata restituita alla legittima proprietaria.