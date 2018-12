Spacciavano in auto: arrestate due giovani pusher a Torre del Greco

Giovedì 13 Dicembre 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 13-12-2018 10:57

Ieri sera i poliziotti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato Vincenza Valentina Casciello e Franca Valeria Gallo, entrambe di Torre Annunziata, rispettivamente di 23 e 29 anni, per il reato di spaccio di sostanze stupefacente.I poliziotti, a seguito di un’indagine antidroga ,sono venuti a conoscenza che sul territorio di Torre del Greco vi era una fiorente attività di spaccio ad opera di due donne che, a bordo di un’autovettura, si spostavano di volta in volta per la consegna della droga.Gli agenti hanno individuato l’autovettura con a bordo le due donne le quali alla vista della Polizia, hanno tentato di dileguarsi ma sono state prontamente bloccate. A seguito di un controllo i poliziotti hanno rinvenuto indosso alla 29enne 11 dosi di cocaina mentre a seguito di un controllo esteso nell’abitazione della 23enne i poliziotti hanno trovato 17,5 grammi di cocaina.La droga è stata sequestrata, mentre le due donne sono state arrestate e sottoposte al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione della direttissima.