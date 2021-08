Torre del Greco, la targa di Totò è illeggibile: «Schiaffo alla memoria del principe De Curtis»

Su quella targa dovrebbe essere scritto Antonio de Curtis, in memoria del grande Totò. Dovrebbe, perché l’insegna che indica la traversa di via Nazionale è praticamente illeggibile. «Un’offesa alla memoria di Totò», lamenta Antonio Borriello, professore di italiano in pensione e tra i promotori dell’iniziativa che portarono una decina di anni fa l’amministrazione comunale ad intitolare la strada posta nel quartiere Sant’Antonio al principe della risata.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Ormeggi abusivi a Napoli, scoperto l'affare delle finte boe:... LA RASSEGNA Teatro Tram, le “Storie al Verde”tra via Foria, Casa... LA STAGIONE Teatro Totò a Napoli, 25 anni tra spettacolo e impegno civile

«A parte le disposizioni vigenti del ministero dei Lavori pubblici - prosegue il docente - che riconosce come essenziale per la sicurezza una targa-insegna ben leggibile, nel nostro caso tale vergogna risulta ancora più grave. Ovvero, la mancanza di rispetto e l’amore per Totò che lega fortemente noi tutti, in particolare il popoloso quartiere interessato. I residenti da tempo protestano nel vedere quella insegna così ridotta».

«Speriamo che al più presto chi di dovere, in primis amministrazione e uffici addetti alla toponomastica, possano porre rimedio e riposizionare una nuova insegna, al fine del pubblico decoro urbano e di agevolare la circolazione viaria, ma soprattutto a tutela del prezioso ricordo dell’arte di Totò», conclude Antonio Borriello.