Torre in festa per la data della Santificazione di Romano: gioia per la cerimonia unica con Paolo VI

Sabato 19 Maggio 2018, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 12:20

TORRE DEL GRECO. Campane a festa per l’annuncio della data di canonizzazione di Vincenzo Romano: i preparativi di una città in fermento per il suo primo e unico Santo.Gioia per la scelta di Papa Francesco di far coincidere la cerimonia con quella per la Santificazione di Papa Paolo VI, il pontefice che nel novembre del 1963 proclamò la beatificazione di Romano.Fino a stamattina c’era il dubbio che per Papa Paolo VI si scegliesse una data diversa rispetto a quella per gli altri cinque Beati, ma poi ha annunciato una data unica.Le campane a festa hanno accolto questa mattina, a Torre del Greco, l'annuncio del Concistoro che ha fissato per il prossim 14 ottobre la Canonizzazione del parroco Beato Vincenzo Romano. Dalla Basilica Pontificia di Santa Croce è partito l'applauso dei fedeli e l'abbraccio del popolo accorso per pregare ai piedi dell'altare dove è riposta la teca con la statua del Beato. Sulla facciata esterna della Basilica è stato esposto un drappo con un logo stilizzato che, richiamando l'arazzo già presente sull'altare maggiore, raffigura il Beato in gloria.«Con il drappo che resterà esposto per tutto l'anno- spiega il parroco don Giosuè Lombardo- vogliamo salutare la Canonizzazione del Beato Vincenzo Romano che rappresenta per Torre del Greco un dono della Divina Provvidenza del nostro tempo«Il logo realizzato dal grafico Giovanni Borriello di Serigraph racchiude in sé diversi simboli- spiega il viceparroco don Domenico Panariello- in primo piano c'è il Beato in gloria, ma sullo sfondo ci sono la Basilica ricostruita proprio dal parroco santo e il Campanile scampato all'eruzione del 1794».L'annuncio della Canonizzazione sarà celebrato oggi, sabato 19 maggio, con una messa di ringraziamento in Basilica, alle 19, e il canto del Te Deum. Alle 22 inizierà la veglia di adorazione che si protrarrà per tutta la notte e fino alle 8 di domani mattina.Domenica 20 maggio alle 20,30 ci sarà invece la Via Lucis, processione di ringraziamento che partirà dalla Basilica di Santa Croce e arriverà alla Casa del Beato Vincenzo Romano.Questo il percorso: Uscita dalla Basilica, via Beato Vincenzo Romano, corso Umberto I, via Piscopia, casa del Beato.Intanto, cominciano ad essere composte canzoni da devoti e fedeli per l’evento come quella in napoletano del cantautore Pino Santoro. Ma il parroco don Giosuè tiene a precisare: «L’unico inno dedicato al Parroco Santo e riconosciuto dalla Chiesa e dalla Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco, è quello composto nel 1963 dagli autori Giosuè Albanese e Vincenzo De Luca.