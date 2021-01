Torre del Greco, anatra morta nel parco degradato: scoppia l'indignazione

Un’anatra morta a due passi dal parco sempre più in stato di abbandono: la foto fa il giro dei social e monta l’indignazione. Autore dello scatto è Antonio Borriello, professore di italiano già noto per altre iniziative volte a segnalare il degrado che caratterizza il parco pubblico intitolato a Salvo D’Acquisto, una volta fiore all’occhiello della città e oggi troppe volte vittima dell’incuria. Nell’area verde c’è una piccola area pensata per ospitare alcune anatre diventato, a causa del malfunzionamento dell’impianto di depurazione delle acque, una sorta di stagno maleodorante, dove i pochi animali presenti non trovano l’habitat ideale per crescere.

Capita così che sempre più spesso le anatre, senza controlli e adeguate recinzioni, escano dal parco e vadano incontro ai rischi della strada. Pericoli che con ogni probabilità sono costati cari all’animale immortalato nella foto: «Purtroppo - afferma Borriello - è l’ennesimo schiaffo ad una città che fatica a salvaguardare il proprio patrimonio. Prova ne siano diversi arredi vandalizzati presenti in tutto il parco intitolato a Salvo D’Acquisto».

Di recente Antonio Borriello è stato autore di un’altra iniziativa che ha riscosso diversi consensi sui social: in occasione del Giorno della memoria, infatti, in mancanza di iniziative da parte dell’amministrazione comunale, ha personalmente portato un omaggio floreale presso le stele che ricordano lo stesso D’Acquisto e Giovanni Palatucci (a cui è intitolata la vicina area parcheggio).

