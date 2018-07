Torre del Greco, adesivi di Casapound sui parcometri: «Le strisce blu sono una tassa occulta»

Martedì 10 Luglio 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 12:34

TORRE DEL GRECO - «Forgiati dal vulcano», firmato Piroclastica-Post fata resurgo. Attacco di Casapound Torre del Greco ai parcometri della Tmp, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto delle strisce blu per la sosta e che a giorni inizierà a gestire i parcheggi a pagamento in tutta la città.Casapound aveva già organizzato «un incontro pubblico sul problema delle nuove strisce blu e dei nuovi piani tariffari. Chiederemo chiarezza sul bando e sulle assunzioni. Sono invitati, la neonata amministrazione comunale, i consiglieri comunali, i cittadini di Torre del Greco». In sostanza i militanti di estrema destra contestavano l’aumento del numero delle strisce blu e la contestuale riduzione degli stalli bianchi dove parcheggiare le auto gratuitamente.Ora la protesta ha assunto altre forme, con gli adesivi di Piroclastica-Post fata resurgo - l’associazione del candidato sindaco Ferdinando Raiola - attaccati sui parcometri in segno di sfida.