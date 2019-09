Agente di polizia municipale aggredita nel Napoletano: sette giorni di prognosi

Lunedì 30 Settembre 2019, 18:18

TORRE DEL GRECO - Un’agente di polizia municipale aggredita da un pregiudicato mentre svolge la propria attività. È accaduto a piazza Santa Croce. Vittima B.R., intenta a compiere il proprio lavoro a ridosso della basilica della città. Fermato l’aggressore, G.M., 56enne volto già noto alle forze dell’ordine.A condannare l’accaduto il sindaco, Giovanni Palomba: «Un atto vergognoso e indegno di una comunità che vuole definirsi civile - ha detto il primo cittadino - ma che tuttavia, non può e non deve permettere che le istituzioni indietreggino o restino ostaggio di tali individui. È pertanto ferma e irreprensibile la nostra condanna a tali gesti ed azioni. Sono fiducioso nel percorso della giustizia che, sono certo, attribuirà le dovute responsabilità. Al contempo, rivolgo il mio personale plauso alla vigilessa aggredita per il lavoro svolto e all'intero corpo di polizia municipale, guidato dal comandante Salvatore Visone, per le azioni poste in campo sul territorio, oltre che per i rischi ai quali sono continuamente esposti».La vittima, medicata al pronto soccorso, ha ricevuto una prognosi di sette giorni.