Torre del Greco, vigili urbani salvano anziano intrappolato in auto

Vigili urbani protagonisti di decine di interventi legati al maltempo, con in particolare l'estrazione di un anziano dalla sua vettura rimasta intrappolata nell'acqua piovana accumulatasi in un sottopasso.

Il giorno dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta anche su Torre del Greco, si fa la conta dei danni provocati dal meteo. Danni fronteggiati tra l'altro dal lavoro degli agenti di polizia municipale, che il sindaco Giovanni Palomba ha inteso elogiare pubblicamente: «Nell'ambito dell'em­ergenza meteorologica che nella giornata di ieri si è abbatt­uta in modo inatteso e violento sull'int­era Campania, determinando situa­zioni di evidente cr­iticità anche nella nostra città, ritengo doveroso formulare il mio vivo ringraz­iamento, unito a qu­ello dell'intera amm­inistrazione comunale, al corpo di poli­zia municipale, abilm­ente guidato dal com­andante Salvatore Vi­sone. Tantissime le segnalazioni di diff­icoltà che in modo continuo, per l'intera giornata di ieri, sono pervenute da pa­rte dei cittadini ag­li uffici del comand­o e alle quali le nostre unità di vigi­li hanno dato tempes­tivo riscontro, cerc­ando di intervenire in tempi brevissimi sulle diverse aree e quartieri, salvando la vita ad un cittadino rimasto intrappolato nella propria auto».

«Un lavoro incessante - continua il primo cittadino - proseguito sino al­le ore serali grazie al quale è stato po­ssibile, rispetto alle criticità rileva­te, garantire anche una funzionale circ­olazione stradale, decongestionando il traffico urbano nei punti di maggiore eme­rgenza. Un sentito ringrazi­amento, inoltre, vog­lio rivolgerlo anche a tutti i volontari delle associazioni di protezione civile presenti sul nostro territorio, che ha­nno contribuito in modo efficiente alla gestione delle criti­cità».