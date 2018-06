Torre del Greco, anziano scomparso da due giorni: l'appello del figlio

Lunedì 4 Giugno 2018, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Anziano sparito da due giorni: l'appello del figlio: «Aiutatemi a trovare mio padre».È sparito ieri mattina alle 10 circa dal quartiere Leopardi e non è più rientrato a casa. Il 68enne Ernesto Fiore mantiene in apprensione l'intera famiglia che, nonostante la denuncia ai carabinieri ed alcuni avvistamenti, non riesce a trovarlo.«È stato visto l'ultima volta ieri mattina alle 10.30 in zona Leopardi - ha detto il figlio Enzo - avrebbe raccontato a dei conoscenti che andava a Torre Annuziata a casa di mia sorella a trovare i nipotini. Ma non abbiamo alcuna traccia. Mio padre sta bene e in salute. Aiutateci a ritrovarlo».Al momento della scomparsa, l'uomo indossava dei jeans e una polo blu. Chiunque lo vedesse può chiamare al 3474641265 o ai carabinieri