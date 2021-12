Torre del Greco boom di positivi, focolaio in centro migranti Asl 3 Sud

TORRE DEL GRECO. Quasi duecento nuovi contagi in 24 ore: Torre del Greco sfiora quota mille, positivi raddoppiati in pochi giorni. Il virus tiene nella morsa il comune corallino che, con i 198 nuovi contagiati certificati stamattina dal centro operativo comunale, e 13 ripositivizzazioni, conta attualmente 902 positivi sul territorio. Stangata sanitaria di Capodanno, mentre nelle ultime ore del 2021 le strade sono controllate per evitare assembramenti nel corso dei brindisi di fine anno.

Controlli non sufficienti visto che in strada si vedono molte persone anche senza mascherina o in corsa per gli ultimi acquisti. Diverse le situazioni al limite negli ultimi giorni come la ressa al centro vaccinale dell’Annunziata che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri (in foto). Giornata convulsa anche per l’Asl Napoli 3 sud che ha individuato un focolaio in un rifugio di immigrati sul territorio. Sono in corso le verifiche da parte dell’Asl.