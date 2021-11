Torre del Greco: al via la campagna di adozione natalizia dei cani randagi

TORRE DEL GRECO. «A Natale siamo tutti più buoni, ma con loro un po’ di più»: è lo slogan scelto dall’amministrazione comunale di Torre del Greco per promuovere una campagna di adozione dei cani randagi ospiti del canile convenzionato con l’ente. E per incentivare le procedure, il Comune ha deciso di riconoscere a chi si prenderà in carico un amico a quattro zampe, una fornitura di mangime.

Hanno scelto la strada del manifesto pubblico il Comune e l’Oipa (organizzazione internazionale protezione animali) per promuovere l’iniziativa che mira da un lato a trovare una casa a chi è costretto a vivere in gabbia e dall'altro a svuotare i recinti del canile Lanna, la struttura di Caivano che ospita i randagi del territorio torrese. Nel manifesto appaiono le foto di alcuni ospiti con la scritta «Regalati un amico per la vita»: visibili espressioni tristi di chi spera di trovare presto un padrone. Presente anche un codice QR per poter vedere in tempo reale i cani che possono essere adottati: ad oggi sono 62 gli animali alla ricerca di una famiglia.