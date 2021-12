Torre del Greco, cane e gatto spaventati nel manifesto per dire no ai botti

TORRE DEL GRECO. Ha scelto le foto di un gatto e di un cane spaventati, l’assessorato al Benessere animale del Comune di Torre del Greco per invitare i cittadini a limitare i festeggiamenti in vista del Capodanno e chiedere loro di non usare i fuochi d’artificio.

A firmare il manifesto affisso in città sono l’assessore Annarita Ottaviano e il dirigente Claudia Sacco: «In vista degli imminenti festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno - la premessa riportata nell’avviso pubblico - e considerato che gli animali, cani e gatti in particolare, avendo un udito più sensibile di quello umano, sono terrorizzati dai botti al punto che possono scappare, ferirsi e persino morire di crepacuore, come purtroppo accade ogni anno», si invita i cittadini a «evitare l’uso dei botti; tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi; non lasciare gli animali soli, piuttosto occorre stare loro vicini, mostrandosi tranquilli e cercando di distrarli; non lasciare gli animali in giardino, piuttosto occorre tenerli in casa o in un luogo protetto per scongiurare il pericolo di fuga; tenere alto il volume di radio e televisioni, chiudendo le finestre e le persiane; lasciare che gli animali si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato; evitare soluzioni “fai da te” somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico; durante le passeggiate, in questi giorni di festeggiamenti, tenere i cani al guinzaglio, evitando di liberarli per scongiurare fughe dettate dalla paura a seguito di botti; valutare di organizzare una “gita fuori porta” per trascorrere il Capodanno in luoghi lontano dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi».