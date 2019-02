Lascia accesa la stufa e la casa va in fiamme: anziano vivo per miracolo

Domenica 10 Febbraio 2019, 15:54

TORRE DEL GRECO - Spaventoso incendio nella casa di un anziano solo: sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri, vigili. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il grosso incendio, divampato poco fa, in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo in via Circumvallazione, a pochi passi dalla scuola Nazario Sauro.Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale, distaccamento Torre del Greco, i carabinieri e la polizia municipale, oltre che una folla di residenti usciti dalle proprie abitazioni per la paura e una decine di curiosi che immortalano la scena con i cellulari.Una coltre nera di fumo si innalza dall’’appartamento all’ultimo piano dell’edificio. Secondo le prime ricostruzioni pare che un anziano, abitante della casa, sia sceso a fare la spesa lasciando accesa una stufa a pellet.Fortunatamente l’uomo non si trovava in casa quando è esplosa la stufa, ma, terrorizzato dall’incendio si é riparato dai nipoti. Dopo le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco lo hanno accompagnato fuori dal palazzo pieno di fumo per calmarlo.Per il momento pare non ci siano altre vittime, le operazioni di spegnimento ancora in atto.