Torre del Greco ricorda i quattro ragazzi morti sul ponte Morandi

Questa mattina si è tenuta la cerimonia in ricordo di Giovanni Battiloro, Andrea Bertonati, Antonio Stanzione e Gerardo Esposito: i quattro ragazzi di Torre del Greco, morti nel crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018. A tre anni esatti dalla tragedia, Torre del Greco ha voluto rendere omaggio ai suoi figli deceduti con una commemorazione che si è tenuta questa mattina in corso Garibaldi, dove sorge il monumento in ricordo dei quattro ragazzi e dove alle 11.36, ora del crollo del Ponte Morandi, è stata deposta una corona di fiori.

A concludere il momento molto sentito dalla cittadinanza organizzato dall’Associazione “Sviluppo Area porto Torre del Greco”, una breve riflessione del Vice Parroco della parrocchia di Portosalvo. «Torre del Greco - ha detto il sindaco Giovanni Palomba- non dimenticherà mai il tributo umano pagato nel giorno di quella terribile tragedia, consumatasi ormai tre anni fa nel crollo di Ponte Morandi a Genova. Resteranno imperituri, nella memoria collettiva, i nomi di Antonio, Gerardo, Giovanni e Matteo».