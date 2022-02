Torre del Greco: città sommersa dai rifiuti. Azienda presenta esposto: «Troppi certificati di malattia»

Per il secondo giorno consecutivo Torre del Greco è invasa dai sacchetti non raccolti a causa dello sciopero di 48 ore proclamato da quattro sigle sindacali (Cgil funzione pubblica, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel), vicine alle posizioni dei lavoratori appartenenti al cantiere della Buttol, che protestano contro l’azienda accusandola di disattendere quanto previsto dagli accordi in merito al servizio reso.

APPROFONDIMENTI CRONACA Caivano, raid notturno nell'istituto Cilea Mameli: studenti a... I CONTROLLI Controlli a Napoli nel rione della Bussola, nel mirino degli agenti... I LAVORI San Giorgio a Cremano, al via ai lavori di riqualificazione di viale... I CONTROLLI Napoli, trovato fucile da cecchino nelle case popolari: sequestrato...

Proprio in queste ore però la ditta ha deciso di presentare un esposto alla Procura e all’Inps per la massiccia produzione di certificati medici: «La Buttol - spiega la società in una nota diramata dal suo ufficio stampa - ha segnalato agli organi competenti un’anomala concentrazione di certificati medici inviati dai lavoratori appartenenti al cantiere di Torre del Greco. Malattie di breve durata e soprattutto riguardanti proprio le giornate del 15 e 16 febbraio 2022, date in cui è stata proclamata l’astensione dal lavoro».

Dalla Buttol sottolineano anche che «sembrerebbero in arrivo ulteriori certificazioni di malattia, considerato che la stragrande maggioranza del personale in forza a Torre del Greco non ha ancora comunicato il motivo dell’assenza, compresi alcuni rappresentanti sindacali. Questo potrebbe rappresentare un modo per non perdere alcuna retribuzione per le giornate in cui è stato proclamato lo sciopero. In questo caso si configurerebbe una truffa ai danni dell’Inps».