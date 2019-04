Giovedì 11 Aprile 2019, 11:31

Per farsi consegnare del denaro per comprare droga un 40enne di Torre del Greco ha aggredito il papà in casa, impugnando un coltello. L'anziano, ferito al volto, è riuscito a chiamare il 112. Sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e hanno bloccato il 40enne, arrestandolo per tentata estorsione. Il padre è stato portato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in 4 giorni.