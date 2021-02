Covid a Torre del Greco, positivi docenti e alunni: scuola chiusa due settimane

Diversi casi di positività tra docenti e alunni. La dirigente scolastica chiude un intero plesso per due settimane. È la sorte toccata alla scuola Giovanni Conte, le cui attività didattiche in presenza sono state sospese fino al prossimo 14 febbraio. La decisione è stata presa dalla preside dell’istituto comprensivo Falcone-Scauda, Maria Josè Abilitato, e comunicata attraverso una missiva a docenti, personale Ata e genitori degli alunni che frequentano la struttura di via Santa Maria la Bruna. Nella missiva, presente anche sul sito internet della scuola, si legge che i casi di contagio al Covid-19 sono stati segnalati all’Asl e che «si consiglia di contattare i medici di base e comunque di osservare la quarantena per 14 giorni come da protocollo».

«I soggetti che risultano positivi - spiega ancora la dirigente scolastica della Falcone-Scauda - seguiranno la procedura prevista e monitorata dall’Asl e dai medici di base e ne daranno comunicazione in presidenza. I contatti stretti o occasionali possono limitarsi ad osservare la quarantena e rientrare il giorno 15 febbraio».

Le attività proseguiranno in modalità a distanza: «Si confida - la raccomandazione di Maria Josè Abilitato - nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità dei genitori che in caso di malessere del bambino o di un suo familiare eviteranno ogni possibile contatto, assumendo comportamenti adeguati nel rispetto delle norme previste dall’emergenza epidemiologica».

