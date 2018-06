Due furti in due giorni nella sala scommesse, disperati gli imprenditori: «Siamo terrorizzati»

Venerdì 29 Giugno 2018, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 12:30

TORRE DEL GRECO - Secondo furto in due notti in un centro scommesse di via Marconi a Torre del Greco: due notti fa i ladri avevano portato via 10mila euro di Gratta&Vinci devastando il negozio, ma dopo la denuncia dei titolari è scattata la ripicca contro i proprietari che avevano postato su Facebook il video del colpo. Una ritorsione in piena regola. Così stanotte i criminali sono tornati in azione: non hanno trovato soldi, ma hanno completamente vandalizzato l'attività commerciale, rompendo i muri e mettendo a soqquadro l'impresa.Disperati i proprietari: «Non dormiamo più, siamo terrorizzati: in due giorni ci hanno ripuliti di oltre 15mila euro e hanno fatto danni al negozio per migliaia di euro». Muri completamente rotti, a terra restano soltanto macerie. Anche l'incursione di questa notte - come del resto il primo furto - è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di cui il centro scommesse è dotato.Gli autori dei colpi sono stati individuati ma per loro, trascorsa la flagranza di reato, è scattata soltanto la denuncia a piede libero: si tratta di P. V. e R. E., coppia di fidanzati rispettivamente di 35 e 20 anni. Nel loro appartamento di via San Gennariello i poliziotti hanno ritrovato 6 stecche di hashish per un totale di 16,7 grammi, 50 bustine, un rotolo di cellophane, un coltello con lama annerita,bdi 9.275 euro e i 26 tagliandi Gratta&Vinci rubati due notti fa.