Torre del Greco sepolta dai rifiuti: 600 studenti in piazza per protestare

Venerdì 29 Marzo 2019, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 11:03

TORRE DEL GRECO - Bambini con le mascherine davanti alla bocca, alla testa del corteo in atto a Torre del Greco contro il dramma rifiuti. «Fridays For Future- Liberi dalla monnezza» è la manifestazione partita alle 9 dalla scuola Giampietro-Romano, che ha un’isola ecologica satura di rifiuti a un passo dalle aule, organizzata dalle mamme degli alunni e supportata da numerose associazioni ambientaliste dei comuni Vesuviani e diversi comitati di quartiere.Ai bambini e alle associazioni, nel corso della marcia, si sono aggiunti gli studenti delle scuole superiori della città, che hanno scioperato per la causa. In 600 stanno protestando per le strade del centro storico, diretti a Palazzo Baronale con mascherine, palloncini e sacconi di spazzatura. «Torre del Greco pulita sia per le strade che per la vita» è il grande striscione alla testa del corteo e ne seguono tanti, realizzati dai bambini delle scuole in cui si denuncia lo stato pietoso della città da mesi. Nonostante ciò, al passaggio del corteo e al richiamo ai cittadini a partecipare, molti restano inermi o guardano dai balconi, come se il problema fosse di pochi.Il corteo sta percorrendo la via Nazionale, arriverà al centro storico per poi fermarsi a Palazzo Baronale. Il corteo è scortato dagli agenti della polizia di Stato e dai vigili urbani. Al corteo si sono aggregate anche realtà associative da Napoli. Intanto, anche se la nuova ditta, la Buttol, subentrata mercoledì notte alla revocata Gema, dopo un controverso passaggio di cantiere bloccato sull’assunzione o meno di 5 detenuti, sta pulendo la città, le isole ecologiche sono ancora al collasso. La Buttol, che ha assunto 119 dipendenti, lasciando fuori i detenuti come da capitolato, ha annunciato una task force, turnazioni eccezionali e mezzi speciali, come ruspe e pale meccaniche, per liberare in pochi giorni la città dai rifiuti.