Torre del Greco: encomio del Comune per l'acconciatore vincitore del David di Donatello

TORRE DEL GRECO. Dal David di Donatello all'encomio dell'amministrazione comunale. È un periodo di importanti riconoscimento questo per Marco Perna, parrucchiere e acconciatore di Torre del Greco, che lo scorso 3 maggio ha ricevuto l'importante riconoscimento legato alla cinematografia per la migliore acconciatura nel film «Freaks Out» del regista Gabriele Mainetti.

Stavolta Perna ha ricevuto l'attestato dalla mani del sindaco della sua città, Giovanni Palomba e del consigliere comunale Michele Langella, nel corso di una cerimonia formale svoltasi nella sua stanza a palazzo Baronale.

«Desidero esprimere​ - le parole del​ primo cittadino​ - il mio personale apprezzamento al nostro concittadino per il prestigioso riconoscimento conseguito, nonchè per l'innegabile maestria dimostrata, che dà lustro all'intera comunità torrese. Sia questa un’occasione per la città di riaffermare, ancora una volta, sul panorama nazionale la qualità delle proprie eccellenze territoriali».