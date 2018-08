Fiaccolata per i martiri di Genova: «Costruiremo un monumento alla memoria a Torre del Greco»

Venerdì 24 Agosto 2018, 20:22

TORRE DEL GRECO - Fiaccolata in memoria dei martiri di Genova, Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito, i quattro amici di Torre del Greco morti nel crollo del Ponte Morandi crollato a Genova il 14 agosto scorso, una strage costata la vita a 42 persone.Le famiglie dei quattro giovani e centinaia di amici hanno sfilato dalle 20 in ricordo di Matteo, Antonio, Gerry e Giovanni, stretti in religioso silenzio, alla luce delle fiaccole. «Meglio perdersi viaggiando che non partire mai», lo striscione portato dagli amici.Durante la manifestazione è arrivato l’annuncio della realizzazione di un monumento in ricordo delle vittime: sarà la riproduzione della porzione del Ponte Morandi crollato a Genova. «Lo costruiremo all’interno del cimitero, su viale degli Aranci, non distante da dove sono sepolti i ragazzi - l’annuncio del sindaco Giovanni Palomba - Ci sarà una luce perpetua e unica per le vittime torresi». Sul monumento ci sarà la frase «Il ponte crollava ed era striato di sangue, ti ho sentito che mi chiamavi, poi sei scomparso nella polvere».