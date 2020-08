TORRE DEL GRECO. Ancora fiamme nelle aree a ridosso del parco nazionale del Vesuvio, ancora abitazioni minacciate dal fuoco. È in corso nella zona a ridosso di via del Monte un incendio che, sviluppatosi da alcune sterpaglie, a causa del vento ha ben presto interessato una vasta area minacciando anche alcune abitazioni.



Tra i primi ad accorgersi del rogo alcuni volontari dell'associazione Eco Culturale e quelli di Torre Vesuvio-Pro Natura, che hanno allertato le squadre di emergenza per gli interventi da terra.



«Le fiamme - spiega una referente dell'associazione Eco Culturale - stanno minacciando alcune case dove si trovano anche dei bomboloni del gas. L'aria nella zona è praticamente irresponsabile». © RIPRODUZIONE RISERVATA