«È andato tutto male». È l’ironico e per certi versi malinconico striscione esposto da una trentina di genitori che negli spazi esterni di piazza Santa Croce hanno preso parte ad un flashmob per protestare contro l’ordinanza del sindaco Giovanni Palomba, che ha stabilito di chiudere anche le classi dell’Infanzia e le prime due delle elementari fino al prossimo 5 gennaio, a differenza di quanto fatto da altri colleghi della Campania.

Ad organizzare l’iniziativa il comitato «Genitori chiede scuola in presenza» composto da una serie di giovani mamma. «Non è comprensibile - sostengono i promotori dell’iniziativa - perché nel contesto torrese le misure già adottate a livello nazionale non siano sufficienti a garantire la sicurezza, ne è dato sapere il parere tecnico scientifico in virtù del quale il sindaco reiteratamente deroga alle indicazioni del comitato tecnico scientifico nazionale».



«Eppure - proseguono i manifestanti - in scuole semivuote sarebbe facilissimo individuare luoghi ampi dove tenere lezioni in sicurezza a bambini che hanno dovuto imparare a leggere e scrivere davanti ad uno schermo del computer, qualcuno anche da solo o con babysitter o nonno accanto. Per non parlare poi del fatto che siamo una regione ad elevata dispersione scolastica e povertà, danni e disparità che si acuiranno sempre più se non si ritorna alla didattica in presenza al più presto».

