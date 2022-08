Torre del Greco: furgone senza freno a mano scivola in mare nella zona del porto

TORRE DEL GRECO. Scende dal furgone lasciato in sosta a ridosso della banchina del porto ma dimentica di tirare il freno a mano: il mezzo, a causa della lieve pendenza, inizia a muoversi e finisce in acqua. È quanto accaduto questa mattina all'altezza del molo di ponente dell'area: «In una zona che dovrebbe essere interdetta a veicoli privi di autorizzazione» fa presente chi conosce bene l'area. E lo fa indicando una sbarra: «Che serve proprio a limitare gli accessi. Se fosse stata chiusa, tutto questo non sarebbe accaduto».

Invece, stando alle voci che si rincorrono sulla banchina portuale, la sbarra sarebbe stata lasciata aperta, consentendo al furgone - che da ciò che si apprende è utilizzato da una pescheria della zona - di avvicinarsi pericolosamente ad una parte stretta della banchina, lì dove poi è stata lasciato incautamente serve freno a mano tirato.

l Fiat Doblò quando è scivolato in mare ha rischiato anche di travolgere una persona, che ha evitato il peggio grazie soltanto alla propria prontezza di riflessi. Per recuperare il furgone è stata necessario l'intervento di una gru. Con ogni probabilità sull'episodio sarà aperta un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.