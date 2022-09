TORRE DEL GRECO. Furgone si ribalta: paura e traffico in tilt a ridosso del casello autostradale. È accaduto questa mattina nella zona di via Sant'Elena, non lontano dalla rotonda di via Scappi posta in prossimità dell'uscita di Torre del Greco dell'A3.

Per cause in corso di accertamento, molto probabilmente per una manovra errata del conducente, il mezzo adibito al trasporto di cose e persone si è ribaltato in prossimità dell'imbocco di una traversa. Tanta paura per il conducente, che per fortuna, estratto dai soccorritori giunti sul posto, non ha riportato gravi conseguenze. Più pesanti invece le ripercussioni sul traffico veicolare, a quell'ora della giornata (poco dopo le 11) sempre intenso e già a rilento per la presenza di un cantiere stradale e di un impianto semaforico che regola poco più avanti momentaneamente il traffico veicolare.



Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale che hanno proceduto a regolamentare il transito in attesa delle operazioni di rimozione del furgone, operazioni andate avanti per quasi due ore.