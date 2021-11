Torre del Greco, gara deserta: i soldi delle luminarie alle famiglie indigenti

TORRE DEL GRECO. La gara per le luminarie va deserta e al Comune non si riesce più a bandire in tempo una nuova procedura per illuminare le strade a Natale. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba decide allora di incrementare il fondo in favore delle famiglie in difficoltà della città, prevedendo la non accensione delle luci.

La decisione è intervenuta, fanno sapere dall'ente, non solo a seguito delle questioni tecniche reletive alla gara, ma anche in considerazione del particolare momento storico dovuto alla pandemia. I 270.000 euro inizialmente riservati agli addobbi natalizi dunque andranno ad aggiungersi ai 600.000 già previsti e da destinare ai nuclei familiari con particolari requisiti reddituali.

Pertanto, si sta provvedendo alla predisposizione di un bando di assegnazione di contributi per un totale di circa 870.000 euro complessivi, al quale potranno avere diritto le famiglie a basso reddito.

«Abbiamo preferito e scelto - le parole del sindaco Palomba - spegnere le luci in strada ma accenderne tante altre nelle case dei torresi, in considerazione del difficile momento storico, sociale ed economico che stiamo attraversando, e che in particolare attraversano tanti nostri concittadini. Riteniamo questo importante gesto di solidarietà nei confronti della nostra comunità, un dovere etico di ciascun amministratore».