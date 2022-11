Torre del Greco, a 71 anni «adotta» giardinetto della villa comunale e lo ripulisce

Ha messo insieme la profonda passione per l’ambiente e il fatto che si senta legato alla villa comunale, avendo vissuto diversi anni in un appartamento la cui finestra affacciava proprio nel «polmone verde» di corso Vittorio Emanuele. Così da «adottato» un piccolo giardinetto, liberandolo dai rifiuti che gli incivili avevano gettato alla rinfusa, prima di sistemare alcune essenze naturali e piantare due cartelli: «Mantenere pulito non è difficile» e «Chi sporca è sporco». Due messaggi che si augura possano tenere lontano gli ecodelinquenti che non mancano di rovinare ciò che appartiene all'intera comunità. Così Raimondo Ciaravolo, 71 anni, ha voluto consegnare a tutti un piccolo ma significativo gesto di civiltà.

Ora in molti lo ringraziano per quanto ha fatto, a cominciare dagli anziani che si radunano in zona per sedersi ai tavolini e giocare una partita a carte all'aria aperta: «Io non gioco - sottolinea - ma comunque mi sembrava poco edificante vedere queste persone a contatto con rifiuti di ogni genere. Sapendo che se avessimo aspettato il Comune, sarebbe rimasto tutto immutato, una mattina della scorsa settimana mi sono messo a raccogliere con guanti e sacconi i rifiuti accumulati: plastica, cartacce, cicche di sigarette che avevano ricoperto quello che una volta era un piccolo giardinetto. Poi ho strappato le erbacce e recuperato delle piante, le ho sistemate e alla fine mi sono sentito in dovere di scrivere queste frasi a chi magari in passato nemmeno faceva caso al degrado che si era impossessato di questa area».

Stamattina, in un giorno di festa doppio per lui essendo il suo compleanno (è nato il primo novembre 1951), si è messo ad innaffiare: «Non ho fatto nulla di particolare - dice a chi gli stringe la mano in segno di ringraziamento - Ho solo recuperato un’area in quella che considero una sorta di mia seconda casa, avendo vissuto tanti anni in un appartamento con vista proprio sulla villa comunale». Raimondo Ciaravolo porta un cognome importante per il parco pubblico di corso Vittorio Emanuele: «Sono pronipote - ammette cn orgoglio - dell’eroe di guerra e medaglia d’oro Vincenzo Ciaravolo, al quale è stata intitolata la villa, all'interno della quale è posta anche una lapide per ricordare il mio avo».