Non si attenua l'emergenza incendi nelle zone poste a ridosso delle aree protette del parco nazionale del Vesuvio. Nella notte, poco dopo l'una, un rogo ha interessato via Sopra ai Camaldoli. L'incendio, avvistato dai volontari dell'associazione Torre Vesuvio-Pro Natura, impegnata nelle attività di individuazione degli incendi boschivi, è stato segnalato alla sala operativa regionale al fine di inviare sul posto una squadra dei vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE Frattamaggiore, arrestato rapinatore seriale di minori durante la movida

«Le procedure - spiega Paolo Nunzio Belfiore, presidente dell'associazione di volontariato - sono risultate particolarmente impervie, sia per l'ora tardi, sia perché in quella zona il segnale Gps non è potente ed è stato difficile fare arrivare i vigili del fuoco, tanto che alcuni nostri ragazzi, che già avevano proceduto a operare in zona per provare a circoscrivere le fiamme e fornire assistenza ai residenti spaventati, si sono recati incontro ai soccorritori».

«La nostra maggiore preoccupazione - prosegue Belfiore - era che il fuoco potesse raggiungere l'area del Colle Santo Alfonso, un polmone di verde e vegetazione dove sono presenti lecci, querce​ e roverelle, alberi secolari. Per fortuna questa eventualità è stata scongiurata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA