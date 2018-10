Torre del Greco, waterfront da 2 milioni seppellito dal maltempo: «Soldi buttati, opera di cartapesta»

Martedì 30 Ottobre 2018, 14:44

TORRE DEL GRECO - Il maltempo seppellisce il waterfront costato oltre 2 milioni di euro: la protesta dei cittadini. Il waterfront Porto-Scala ha subito l’ennesimo attacco dal maltempo di queste ore con l’invasione di detriti a causa della mareggiata, pali divelti e rifiuti ovunque. Nessuno controllo e manutenzione per l’opera inaugurata solo nel 2016 e già interdetta più volte al pubblico per problemi di crolli e pericolosità.A denunciare l’ennesimo scempio i cittadini rappresentati dalla pagina «Denuncia a Torre del Greco» che lanciano un appello alle istituzioni affinchè si intervenga per il recupero di una delle poche aree di svago del territorio, ma totalmente inutilizzabile con spreco di fondi pubblici.«Non abbiamo mai potuto godere totalmente di questa passeggiata- hanno detto i cittadini – perché da subito è stata interessata da crolli E’ vergognoso che sia stata realizzata un’opera pubblica così scadente, di cartapesta, con spreco di fondi pubblici. Chiediamo interventi urgenti per il recupero».L’opera è costata circa 2 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di fondi europei e 942mila di finanziamenti comunali. Oggi, dopo il nubifragio delle scorse ore, si presenta impraticabile.