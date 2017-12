Torre del Greco, niente auto in centro la vigilia di Capodanno

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 18:06

TORRE DEL GRECO - Via le auto dal centro commerciale alla vigilia di Capodanno. È il senso dell’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Salvatore Visone, che di fatto chiude al transito ma anche alla sosta nella giornata di domenica 31 dicembre via Salvator Noto, via Roma, il tratto di corso Vittorio Emanuele che dall’intersezione con la Circumvallazione porta a via Roma, e Diego Colamarino.La zona a traffico limitata sarà attiva dalle 9 alle 18. In caso di sosta non autorizzata nelle aree interdette alla circolazione, si procederà alla rimozione forzata del mezzo in divieto.