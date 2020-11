Ieri pomeriggio un agente del Nucleo Scorte della Questura di Napoli e la sua fidanzata, mentre erano fermi in auto in via Calastro a Torre del Greco, in provincia di Napoli, sono stati affrontati e minacciati da due uomini, uno dei quali armato, che hanno tentato di rapinarli.

Il poliziotto si è qualificato impugnando l'arma d'ordinanza e, dopo aver intimato l'alt, ha esploso un colpo che ha raggiunto uno dei due malviventi alla gamba, mentre l'altro si è dileguato. Soccorso dallo stesso agente, con l'aiuto di una Volante del Commissariato di Torre del Greco, il rapinatore è stato portato in ospedale, medicato e dimesso. Quarantaquattrenne napoletano, già noto per rapina, minaccia, ricettazione e altri reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentata rapina aggravata.

