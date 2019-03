Crisi rifiuti a Torre del Greco, ​tornano i roghi di immondizia

Venerdì 22 Marzo 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 15:12

Ancora roghi di rifiuti a Torre del Greco (Napoli), città alle prese con una grave emergenza legata alla raccolta, emergenza causata da una crisi del sistema cittadino aggravata dai ritardi derivanti dal passaggio di cantiere tra il consorzio Gema e la ditta Buttol. Stavolta mani ignote hanno dato alle fiamme un cumulo sistemato lungo via Litoranea, all'altezza dell'incrocio con via Ponte Della Gatta. Di fatto un punto non compreso tra quelli individuati per la raccolta di prossimità, ma che in questi giorni di ritardi nel conferimento della spazzatura si è comunque riempito di sacchetti non raccolti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo, mentre un odore acre ha interessato gran parte della zona. Prosegue nel frattempo l'attività per provare a ripulire in particolare gli ecopunti presenti in città, con situazioni più gravi in alcuni centri (ad esempio in quello posto nel parcheggio Nassiriya di via Marconi) e altre decisamente più sotto controllo.