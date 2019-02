Venerdì 15 Febbraio 2019, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato Torre del Greco hanno arrestato S.F., 51 anni, per tentato omicidio.Ieri pomeriggio in via Vittorio Veneto una pattuglia della polizia Locale è stata avvicinata da alcuni passanti che facevano notare che sul manto stradale c'era un grosso coltello appena lanciato da un balcone. Da quest’ultimo si era affacciato S.F., lasciando intendere che era caduto accidentalmente.Nel frattempo era giunta al commissariato una nota relativa a lite in appartamento.I poliziotti hanno immediatamente raggiunto via Vittorio Veneto, donna era affacciata al balcone e chiedeva aiuto. Gli aglienti hanno raggiunto l’appartamento: la vittima era in pieno stato confusionale; l'uomo aveva cercato di strangolarla con una cintura, poi l'aveva aggredita con un coltello, ma lei era riuscita a disarmarlo e a gettare la lama giù dal balcone.Il 51enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.