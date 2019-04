Venerdì 19 Aprile 2019, 15:01

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno fatto irruzione in una ex scuola al II vico San Vito e poi denunciato per invasione di edifici cinque ragazzi dai 18 ai 22 anni.Un 19enne è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, un 20enne aveva 7 grammi di marijuana.Ai giovani sono state sequestrate anche 20 bombolette di vernice spray.