Il business delle fatture false con la Torrese: maxi sequestro a Magliacano

La Procura di Torre Annunziata ha emesso un decreto di sequestro d'urgenza nei confronti di Simone Onofrio Magliacano, commercialista ed ex assessore di Torre del Greco. Già in carcere per inosservanza degli obblighi della custodia domiciliare e finito in manette nello scandalo del voto di scambio scoperto dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, Magliacano avrebbe utilizzato la Torrese calcio per un giro di false fatture da oltre 200mila euro.



Il sequestro è stato firmato dai pm Giuseppe Borriello e Bianca Maria Colangelo e dal procuratore Pierpaolo Filippelli, a chiusura di indagini condotte dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata (colonnello Agostino Tortora) e della compagnia di Castellammare di Stabia (capitano Salvatore Della Corte) e ammonta a 225mila euro, trovati sul conto corrente del politico.



Il giro d'affari attorno alla squadra di calcio di Prima Categoria ammonterebbe attorno ai 700mila euro. In totale sarebbero stato evasi 35mila euro di Iva e 190mila euro di imposte.

Venerdì 6 Settembre 2019, 09:50

