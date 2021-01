Acquista una busta contenente insalata e al suo interno trova una piccola serpe: la sua indignazione esplode sui social e la foto diventa virale. Protagonista un’acquirente, che racconta la sua particolare «avventura» con una confezione di insalata prelevata dai reparti di un supermercato di Torre del Greco, ponendo l'accento su quanto avvenuto una volta fatta la particolare scoperta. «Mi sono recato al negozio - sottolinea - ma non mi hanno assicurato di prenderne provvedimenti, o meglio non mi davano una copia dell'avvenuta segnalazione, perciò mi affido a chi legge per divulgare la notizia».4

Tanti i commenti, molti dei quali invitano ad acquistare gli ortaggi freschi. La chiosa dello sfortunato acquirente: «Ciò non toglie che procederò comunque a denunciare il tutto alle autorità competenti».

